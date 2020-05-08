Сам доктор отрицает, что за разговор с ним нужно платить

Представитель Александра Мясникова озвучил стоимость получасового интервью с известным доктором – почти 90 тыс. рублей. Об этом заявила журналистка Ирина Шихман, которая связалась с врачом во время подготовки программы о коронавирусе.

По словам Шихман, она хотела получить комментарии о ситуации в российских больницах из официальных источников, однако на ее запросы так и не ответили. Тогда журналистка позвонила Мясникову – главе инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России.

Помощник врача заявил, что 30 минут интервью по скайпу команде Шихман будет стоить 88 тыс. рублей, рассказала Ирина в своем Ютуб-шоу "А поговорить?" На вопрос журналистки о том, за что именно она должна заплатить, представитель Мясникова ответил: за время доктора.

По словам Шихман, запись этого телефонного разговора она сохранила.

Ситуацию прокомментировал и сам Мясников. Доктор заявил, что ему ничего не известно о требовании какого-либо гонорара за разговор с ним. "Я бы уже миллионером стал бы!" – заявил врач телеграм-каналу "Открытые медиа". Сейчас, по его словам, он пытается связаться со своим помощником.

В середине апреля Мясникова назначили главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в нашей стране. Врач не раз делал прогнозы об эпидемии в России, однако они не всегда оказывались верными, за что доктор подвергся критике со стороны общественности.