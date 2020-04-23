Врач ошибся в сроках наступления пика заболеваемости в России

Прогноз Александра Мясникова о спаде пандемии после середины апреля оказался неверным: на плато наша стана все еще не вышла. Врач признал свою ошибку, однако это не помогло – специалиста раскритиковал актер Стас Садальский.

Артист выразил недоумение, почему все вокруг говорят о докторе и ссылаются на его мнение. По словам Садальского, в России есть и более выдающиеся врачи – они занимаются научной работой и проводят операции, в то время как Мясников "носится по телеканалам".

На своей странице в "Инстаграм" актер написал, что врач все больше становится похож на Елену Малышеву и сравнил его с гадалкой, которая делает неверные прогнозы.

"Становится противно смотреть на обоих. Раздражает вольность поведения и подачи информации", "Да, что-то поднадоел", "Врачи работают в больницах, а это давно шоумены", – согласились с Садальским в комментариях.

Однако некоторые подписчики выступили в защиту Мясникова, отметив, что ситуация с коронавирусом развивается непредсказуемо и делать какие-либо выводы довольно трудно: "Очень много толковых вещей говорит", "Мне кажется, что он сам не рад, что его таскают по всем каналам".

В конце марта Мясников заявил, что коронавирус в нашей стране надолго не задержится, а пандемия пойдет на спад уже в середине апреля. Также врач не раз высказывался об излишней паники вокруг болезни.

Однако после доктор признал: он ошибся в сроках. Теперь Мясников спрогнозировал пик коронавируса в мае.

В Кремле отметили, что пока Россия не вышла на плато, поэтому об отмене ограничений по коронавирусу пока не может быть и речи.