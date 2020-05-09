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Заразившаяся звезда "Орла и решки" дала советы по борьбе с COVID-19

Заразившаяся звезда "Орла и решки" дала советы по борьбе с COVID-19
Мария Ивакова. Фото: Matteo Chinellato/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Девушке приходится пить много воды и есть специальные фрукты

После того, как ее тест на коронавирус дал положительный результат, экс-ведущая "Орла и Решки" Мария Ивакова соблюдает карантин дома. Девушка прекратила участие в танцевальном шоу, где боролась за победу. У ее партнера по танцам Евгения Папунаишвили вирус не подтвердился. 

Состояние Иваковой пока у медиков опасений не вызывает: у нее лишь температура и ломота в мышцах. Врач прописал ей лечение на дому. Некоторыми его советами Мария поделилась в сторис со своими подписчиками. 

Ей запретили есть сахар в любом виде, как рафинированный, так и тростниковый. Для подстраховки ведущая перестала есть и кокосовый подсластитель. 

Для поддержания иммунитета ей посоветовали пить витамины D, B, C, а также цинк и магний. Иваковой делают уколы противовирусных препаратов и обязывают капать специальное лекарство в нос.

Также ведущая должна пить много теплой воды в течение дня и есть перемолотые имбирь, клюкву и красный апельсин. 

Ранее доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет человека.

Евгения НАГОРСКАЯ

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