Телеведущая обвязала лицо бандажом

Юлия Барановская выложила на своей странице в социальных сетях видео, как вместе с детьми во время самоизоляции занимается кулинарией. Телеведущая готовила роллы, однако внимание поклонников привлекли не ее кулинарные способности, а бинт, который окружал голову звезды от подбородка до макушки.

Еще 9 мая звезда опубликовала видео в "Инстаграм" вместе с детьми, где поздравляла всех с празднованием Дня Победы. Ведущая появилась без бандажа. Сейчас пользователи сети гадают, почему Барановская вынуждена ходить замотанной в бинт, и уточняют, что официально салоны красоты не работают.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что телеведущая, которая показала видео в инстаграм-историях, сделала себе операцию на подбородке или на ушах, а другие предполагают, что у нее попросту болит зуб.

Об этом сообщает "Пятый канал", который также уточнил, что иногда подобные повязки могут использовать для изменения овала лица и общего омоложения, но иногда бандаж прописывают и после пластических операций. Однако сама Юлия Барановская не дала никаких комментариев по этому поводу, поэтому неизвестно, зачем ей перевязали голову.

Ранее Барановская рассказала об очень дорогом человеке в ее жизни.