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Седокова подняла голые ноги в машине

Седокова подняла голые ноги в машине
Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певицу засняли в коротком наряде

Анна Седокова на карантине опубликовала снимок, сделанный в автомобиле. Артистку сфотографировали в этот момент, когда она сидела в машине в коротком наряде, а ноги подняла вверх. На кадре также заметно, что знаменитость держит за руку мужчину, лицо которого скрыто.

Скорее всего, рядом со звездой сидел баскетболист Янис Тимма, которому артистка посвятила стихотворение в "Инстаграм" под опубликованным фото.

Седокова написала, что готова пройти множество испытаний, чтобы оказаться рядом с любимым человека, а без него ее жизнь не имеет смысла. В последней строчке Анна публично призналась спортсмену в любви.

"Я люблю тебя очень всем сердцем своим и душой…", - написала Седокова.

Поклонники знаменитости в комментариях пожелали ей, чтобы ее любовная история с баскетболистом никогда не заканчивалась, а также засыпали артистку комплиментами из-за ее стройных ног, которые комментаторам кажутся идеальными.

"Очень красиво", "Какие же красивые ноги", "Молодцы ребята, отличная пара", – пишут в интернете.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма уже много месяцев вместе. Певица и баскетболист вместе живут во время самоизоляции. Ранее ходили слухи, что у влюбленных скоро может появиться ребенок. Артистка прямо домыслы не отрицала, более того, рассказала, что сделала тест на беременность, результаты которого скрыла.

Однако до настоящего момента Седокова факт беременности не подтвердила, а на фото тело звезды выглядит все так же. 

Дарья ПЕТРОВА

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