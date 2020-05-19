Украинская певица едва успела поймать упавшие с головы очки

В период самоизоляции Настя Каменских опубликовала в соцсети забавный ролик, где она танцует под музыку. Во время одного из движений у звезды упали очки, но она успела их поймать.

Видео украинская певица опубликовала в "Инстаграм"-историях. В кадре артистка предстала в светлой кофте с высоким воротником. Под музыку жена Потапа выполняла движения локтями, а затем резко дернула головой так, чтобы солнцезащитные очки, которые до этого держались на волосах, упали ей на лицо. Таким образом Каменских хотела повторить один из популярных трендов в соцсети.

Однако дубль оказался неудачным: аксессуар слетел с головы и стал падать ниже, но звезда его вовремя подхватила. Судя по выражению лица певицы, она этого не ожидала. Несмотря на то что задумка не удалась, ролик, вероятно, показался Каменских смешным, поэтому артистка решила его опубликовать.

Исполнительница хита "Elefante" активно ведет свой "Инстаграм" и нередко выкладывает туда подобные видео с танцами. Причем некоторые из них удивляют поклонников своей неординарностью.

Также Каменских часто размещает снимки со своим мужем Потапом. Недавно супруги показали фото с отдыха, и подписчики Насти заметили, что на артистке не было бюстгальтера.