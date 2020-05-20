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Российская журналистка Божена Рынска огорошила поклонников сообщением о том,
что перенесла операцию. Оказалось, что светская обозревательница уже некоторое
время находится в больнице.
Знаменитость не стала раскрывать подробности госпитализации, однако намекнула, что случившееся связано с проблемами по женской части.
"Мы долгое ЭКО друг друга. Лежу в больнице после операции (и близко не пластической) – эхо битвы за дитя нагнало", – написала знаменитость на своей странице в "Фейсбук".
Известно, что звезда долгое время не могла завести ребенка и несколько раз пыталась забеременеть с помощью ЭКО.
Находясь в больнице, Божена призналась, что очень скучает по супругу Игорю Малашенко. Муж журналистки, один из создателей телекомпании НТВ, умер год назад.
"А рядом нет мужа. Нет Игоря. (…) Самое ужасное одиночество, когда в больнице с тобой нет любимого человека", – поделилась своими переживаниями знаменитость.
Первый ребенок Божены появился на свет в начале марта этого года. Девочку назвали Евгения, ребенка выносила суррогатная мать. Отцом малышки был Игорь Малашенков, одна тележурналист не дожил до рождения дочери.
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