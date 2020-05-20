Блогер Лена Миро призвала телеведущую прекратить извиняться за сказанное

Нападки в сторону Регины Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии продолжаются, несмотря на публичные извинения знаменитости. На этот раз телеведущую осудила скандальный блогер Лена Миро за то, что она передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, искалеченной собственным мужем.

Миро заявила, что Тодоренко перестаралась в попытках "отмыться" после скандала. По ее словам, и чтобы винить в избиениях женщин, и чтобы не чувствовать грань, когда стоит перестать извиняться, нужно быть дурой.

Блогер осудила поступок телеведущей, которая передала награду Грачевой: "Да уймись ты уже, дура линялая". Тодоренко сделала этого для того, чтобы показать свое раскаяние и щедрость, написала Миро в своем блоге. Когда же с Маргаритой случилась трагедия, по ее словам, почти все "деревенские селебы-лицемеры", включая Регину, молчали.

Миро подчеркнула: Грачевой не нужна эта статуэтка, о чем она сама заявила в своем "Инстаграм". Тем не менее, пострадавшая от ревнивого мужа женщина попросила не травить Тодоренко и напомнила, что звезда "Орла и решки" после скандала пожертвовала 2 млн в специальный фонд и сняла фильм о домашнем насилии. "Только время нам покажет всю подлинность действий Регины Тодоренко!", – заключила Грачева.

Скандал с телеведущей разгорелся в апреле этого года. После высказываний о домашнем насилии звезду "Орла и решки" лишили звания "Женщина года", а также нескольких рекламных контрактов. Несмотря на публичные извинения знаменитости, в сети началась травля телеведущей.