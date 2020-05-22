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"Страшная трагедия": Киркоров лишился близкого человека

"Страшная трагедия": Киркоров лишился близкого человека
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из жизни ушел сын знаменитого российского диктора, который был другом детства поп-короля

Известного певца Филиппа Киркорова потрясла смерть его близкого знакомого. В возрасте 52 лет умер сын диктора телевидения Светланы Моргуновой Максим. Причиной смерти стал коронавирус.

Знаменитый артист рассказал, что родился с наследником телеведущей в один день и в одном родильном доме. Кроме того, их матери были очень дружны.

"Мы дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот... господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию", – написал певец в своем микроблоге в "Инстаграм".

Филипп Киркоров также сообщил подписчикам, что Максим был очень хорошим человеком. В тяжелый для страны период эпидемии он заботился о пожилой матери, привозил ей продукты и оставлял у порога, чтобы не подвергать Светлану Моргунову риску.

Но свое здоровье мужчина уберечь не смог и подхватил опасный вирус. Он почувствовал себя плохо 10 мая и "сгорел" меньше, чем за две недели.

Как сказал, король поп-эстрады, в такой трагедии не поможет время – горе навсегда поселится в сердце матери, потерявшей любимого сына. Известная диктор очень тяжело переживает утрату наследника. Филипп Киркоров пообещал поддерживать несчастную мать и пожелал ей крепиться.    

Как отмечает "Пятый канал", Максим Моргунов до последнего скрывал свою болезнь от близких и лечился дома. Мужчина без сопутствующих хронических заболеваний, не входящий ни в какую группу риска, скончался 19 мая.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Киркоров протестировал на коронавирус всю свою семью. Медики приехали к артисту прямо на дом и взяли материал для исследования у самой звезды и всех живущих в доме.

Ольга ФЕДОРОВА

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