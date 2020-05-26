Жена Потапа показала, как проводит время на карантине

В период самоизоляции Настя Каменских развлекает своих подписчиков свежими фотографиями и личными видео. На этот раз украинская певица исполнила танец бедрами под зарубежный трек.

Для нового видеоролика звезда облачилась в джинсы и короткий свитер в сетку. "Разбуди свою внутреннюю богиню", – подписала пост артистка.

Поклонникам творчества Анастасии понравился ее танец. Фанаты засыпали пластичную девушку комплиментами. "Отлично выглядишь, умничка!", "Обожаю, прекрасная", "Песня классная, и вы красотка", "Годы тренировок не прошли даром, шик!" – комментируют публикацию в "Инстаграм" восторженные фолловеры.

Многие также отметили стильный наряд певицы. Особенно подписчикам понравились модные джинсы Насти.

Знаменитая исполнительница постоянно радует фанатов новым контентом. Она нередко танцует на камеру и выкладывает видеоролики в Сеть. Девушка часто публикует фотографии с супругом Потапом. К слову, на одном и последних кадров фолловеры заметили, что на певице нет белья.

А недавно Каменских примерила откровенную вышиванку.