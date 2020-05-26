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В период самоизоляции Настя Каменских развлекает своих подписчиков свежими фотографиями и личными видео. На этот раз украинская певица исполнила танец бедрами под зарубежный трек.
Для нового видеоролика звезда облачилась в джинсы и короткий свитер в сетку. "Разбуди свою внутреннюю богиню", – подписала пост артистка.
Поклонникам творчества Анастасии понравился ее танец. Фанаты засыпали пластичную девушку комплиментами. "Отлично выглядишь, умничка!", "Обожаю, прекрасная", "Песня классная, и вы красотка", "Годы тренировок не прошли даром, шик!" – комментируют публикацию в "Инстаграм" восторженные фолловеры.
Многие также отметили стильный наряд певицы. Особенно подписчикам понравились модные джинсы Насти.
Знаменитая исполнительница постоянно радует фанатов новым контентом. Она нередко танцует на камеру и выкладывает видеоролики в Сеть. Девушка часто публикует фотографии с супругом Потапом. К слову, на одном и последних кадров фолловеры заметили, что на певице нет белья.
А недавно Каменских примерила откровенную вышиванку.
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