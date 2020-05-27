Супруги развелись на Украине, но в России у них была общая компания

Известная певица Ани Лорак забрала у экс-супруга Мурата Налчаджиоглу долю в компании "Ани Лорак Продакшн". Информация об этом появилась у журналистов.

Так, стало известно, что артистка переоформила на себя долю бывшего мужа в бывшем ранее общим бизнесе.

Супруги разошлись в 2019 г., официальный развод был оформлен на Украине. Однако в общей собственности у бывших влюбленных оставалась российская компания, через которую проходят деньги за выступления певицы.

Теперь, по данным СМИ, компания полностью принадлежит Ани Лорак. При этом, как стало известно телеграм-каналу Mash, сперва артистка открыла на себя ИП в России, а после переписала на свое имя компанию "Ани Лорак Продакшн".

Отметим, у Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу есть общая дочь.

Ранее "Утро.ру" писало, как Ани Лорак рассказала о новой любви.