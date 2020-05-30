Юмористка отпустила ситуацию с бывшим мужем

Прошло уже два года с момента официального расторжения брака Петросяна и Степаненко. Юмористка признается, что если бы ей за год до случившегося сообщили о грядущем разводе, она ни за что бы не поверила. Никаких предпосылок для завершения тридцатилетнего союза с мужем у нее не было.

Развод застал артистку в расплох. Она утверждает, что в тот период испытывала необыкновенное удивление от всего происходящего.

"Это было действительно ужасно. Но я же прошла этот путь, ничего не отвечая на лживые обвинения. Думала, раз Господь так попустил, значит, я должна это стерпеть", – рассказывает она в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Степаненко считает, что эти испытание ей послали не просто так – она должна была что-то переосмыслить в своей жизни.

Сейчас юмористка признается, что полностью отпустила бывшего мужа. Она простила его за все и желает Петросяну "радости и света" в жизни.

После развода Елена Степаненко очень сильно изменилась. 67-летняя артистка похудела на 43 килограмма за год. Однако, как она утверждает, всему виной желание и сила воли, а не стресс после развода, как предполагали многие. Она строго придерживается режима питания и практикует интервальное голодание.

"Если чувствуете, что не наелись, запейте большим количеством воды", – рассказывает она.

Артистка поделилась, что не испытывает чувства одиночества после развода. Вместе с ней сейчас живет дочь Петросяна от прошлого брака Викторина, которую юмористка считает своей родной. Недавно наследница юмориста попала в скандал с судебными разбирательствами.