Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Было ужасно": Степаненко поделилась пережитым после развода

"Было ужасно": Степаненко поделилась пережитым после развода
Елена Степаненко. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Юмористка отпустила ситуацию с бывшим мужем

Прошло уже два года с момента официального расторжения брака Петросяна и Степаненко. Юмористка признается, что если бы ей за год до случившегося сообщили о грядущем разводе, она ни за что бы не поверила. Никаких предпосылок для завершения тридцатилетнего союза с мужем у нее не было. 

Развод застал артистку в расплох. Она утверждает, что в тот период испытывала необыкновенное удивление от всего происходящего. 

"Это было действительно ужасно. Но я же прошла этот путь, ничего не отвечая на лживые обвинения. Думала, раз Господь так попустил, значит, я должна это стерпеть", – рассказывает она в интервью изданию "Вечерняя Москва". 

Степаненко считает, что эти испытание ей послали не просто так – она должна была что-то переосмыслить в своей жизни. 

Сейчас юмористка признается, что полностью отпустила бывшего мужа. Она простила его за все и желает Петросяну "радости и света" в жизни. 

После развода Елена Степаненко очень сильно изменилась. 67-летняя артистка похудела на 43 килограмма за год. Однако, как она утверждает, всему виной желание и сила воли, а не стресс после развода, как предполагали многие. Она строго придерживается режима питания и практикует интервальное голодание. 

"Если чувствуете, что не наелись, запейте большим количеством воды", – рассказывает она.

Артистка поделилась, что не испытывает чувства одиночества после развода. Вместе с ней сейчас живет дочь Петросяна от прошлого брака Викторина, которую юмористка считает своей родной. Недавно наследница юмориста попала в скандал с судебными разбирательствами. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 30 мая: время избавиться от иллюзий

Точный прогноз на день поможет избежать неприятностей

Появились подробности смерти мужа звезды фильма "Москва слезам не верит"

Артистка запретила друзьям общаться с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей