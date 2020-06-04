Видео с девочкой собирает миллионы просмотров в интернете

Виталий Гогунский известен не только как актер из сериала "Универ", но и как отец звезды "Ютуба". Наследница артиста Милана Гогунская к 10 годам стала успешной певицей и блогером. Два года назад у девочки вышел клип "Малявка", которым она утерла нос многим мировым знаменитостям.

Клип Миланы посмотрели более 200 млн. раз, тогда как многие клипы отечественных и зарубежных звезд набрали меньше просмотров. Например, некоторые видео Леди Гаги посмотрели только несколько миллионов человек.

Основные поклонники дочери исполнителя роли Кузи в "Универе" – это дети. Комментарии в блоге юной певице отключены, видимо, чтобы оградить ее от негатива взрослых пользователей.

Также у Миланы есть свой аккаунт в "Инстаграм" и сайт, где можно заказать одежду с дизайном девочки, и купить видеопоздравление, – пишет телеграм-канал "Русский шаффл".

Занимается карьерой девочки не знаменитый отец, а ее мама Ирина Маирко, с которой Милана и живет. Отношения актера и матери его дочери непростые – они несколько раз сходились и расходились.

Ранее "Утро.ру" писало о другом актере сериала "Универ", который покоряет интернет странными танцами.