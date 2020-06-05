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Дочь Маликова обвинили в обмане россиян на деньги

Дочь Маликова обвинили в обмане россиян на деньги
Дмитрий Маликов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка пытается нажиться с помощью магазина одежды

Двадцатилетняя Стефания Маликова старается делать первые шаги в бизнесе самостоятельно. Дочь знаменитого певца запустила в продажу свою линию одежды. В основном в ее коллекции – цветастые платья с рюшами, подчеркивающие нежность и хрупкость девушек. Наследница артиста уверяет, что все предметы в коллекции сделаны вручную из самых качественных материалов. Лозунг ее линии одежды гласит, что будущее за женщинами. 

В социальных сетях Стеша продает платья уже около недели. Цена за одно составляет примерно 20 тыс. рублей. Однако журналисты заявили, что девушка нагло обманывает покупателей, сильно завышая цену на в оригинале дешевую одежду. 

По сообщению "Экспресс газеты", абсолютно аналогичные платья можно найти на одном из китайских сайтов дешевле в десятки раз. Шьются они также на китайских заводах, а стоимость не превышает 1,5 тыс. рублей. 

Такой метод обмана довольно распространен среди площадок одежды в социальных сетях. Торговцы заказывают партии одежды подешевле, нашивают на них собственные бирки, после чего поднимают цены в несколько раз. В подобных махинациях уличали рэпера Тимати, который выпускал наушники и одежду собственного производства.

Ранее "Утро.ру" писало, как дочь Дмитрия Маликова эротично станцевала в перьях. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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