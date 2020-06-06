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Друг раскрыл причину расставания Жигунова с Заворотнюк

Друг раскрыл причину расставания Жигунова с Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов. Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер мог обидеть возлюбленную резким словом, считает живописец

Художник Сергей Заграевский, который называет себя другом Сергея Жигунова, выдал неожиданные детали отношений актера с Анастасией Заворотнюк. По его мнению, роман звезд "Моей прекрасной няни" мог закончиться из-за непростого характера актера. 

Заграевский допустил, что Жигунов мог сказать нечто обидное Заворотнюк. По мнению художника, артист не деликатничает с людьми, что особо не нравится женщинам. 

Поэтому, считает Заграевский, Заворотнюк, как женщина самодостаточная и, знающая себе цену, наверняка, не стала бы терпеть резкие высказывания Жигунова в свой адрес. О своей версии расставания актеров художник рассказал изданию "Собеседник". 

Академик ранее уже делился подробностями романа звезд сериала "Моя прекрасная няня". При этом сам Жигунов заявил, что был едва знаком с Заграевским и все их общение сводилось к приветствию. 

Артисты встречались во время съемок сериала четыре года. Ради Анастасии Сергей бросил свою жену Веру Новикову, к которой вернулся после расставания с коллегой. Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. По информации ученых, у актрисы глиобластома. 

Жигунов недавно вновь ушел от жены и сейчас встречается с Викторией Ворожбит, которую в Сети считают копией Заворотнюк.

Полина ИВАНОВА

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