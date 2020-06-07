Жена Джигана считает, что прибавка в весе пошла ей на пользу

Многодетная мать Оксана Самойлова привлекает внимание публики не только разводом после скандала, но и разительными переменами во внешности.

Модель, судя по всему, задумалась о смене имиджа и накануне устроила примерку париков – в своем Инстаграм она показалась со светлыми волосами. Тогда же она откровенно рассказала, что набрала целых шесть килограммов. Правда, изменений в фигуре Самойловой поклонники не заметили, устроив бурное обсуждение ее прически. Подписчики разделились на два лагеря – за брюнетку и за блондинку.

Однако позже Самойлова решила отвлечься от размышлений по поводу цвета волос и не побоялась раздеться, чтобы показать народу фигуру. В сторис появилось видео, где она позирует у зеркала в купальнике.

Либо модель лукавит относительно целых шести наеденных кило, либо прибавка и вправду пошла ей на пользу – фигура Оксаны остается подтянутой и женственной.

Ранее Самойлова раскрыла правду о разводе с Джиганом.