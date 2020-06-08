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Сын Бондарчука ответил на слухи о проблемах со здоровьем отца

Сын Бондарчука ответил на слухи о проблемах со здоровьем отца
Федор Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Резкое похудение режиссера обеспокоило поклонников

На своей странице в социальных сетях сын Федора Бондарчука выложил фото вместе со своим отцом. На снимке запечатлено, как парень с режиссером катаются на велосипедах в лесу. При этом внешний вид звезды серьезно озадачил многих пользователей Сети. 

Бондарчук был одет в черную кофту, которая, как можно было заметить, ему была велика. Несмотря на то, что Федор до этого не был полным, на фото видно, что 53-летний режиссер сильно похудел. Поклонники заподозрили, что режиссер серьезно болен. 

Прокомментировать новости о болезни отца решил Сергей Бондарчук. Прямо под фотографией он написал, что, несмотря на слухи, за здоровье его отца переживать не стоит. 

"Он здоров, как бык, слава Богу! Это называется режим, питание и много спорта!", – пишет парень. 

Сергей является старшим ребенком Бондарчука от брака со Светланой. Помимо сына у бывших супругов также есть общая дочь с особенностями развития. Недавно о ее судьбе рассказала Ксения Собчак. 

Сейчас Федор Бондарчук состоит в браке с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Бывшая жена режиссера Светлана прокомментировала новую супругу Федора, сообщив, что ее внешность произвела на нее "смертельное впечатление".

Евгения НАГОРСКАЯ

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