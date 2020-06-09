Известная певица поздравила родительницу с днем рождения

Вера Брежнева опубликовала пляжное фото своей мамы: сегодня Тамара Витальевна празднует 68-летие. Экс-солистка "ВИА Гры" поздравила ее в "Инстаграм".

На прошлогоднем, по словам звезды, снимке Тамара Галушка сидит на камнях в темно-синем купальнике. Судя по песку в кадре, фотография была сделана на морском побережье. "Моя Богиня! Моя красавица, моя хрупкая и такая сильная, мудрая и добрая, мой самый лучший пример, мой друг", – написала Брежнева о матери.

Певица добавила, что этот день рождения впервые за много лет Тамара Витальевна празднует без нее, и пожелала маме здоровья. Артистка также добавила, что хотела бы выглядеть так же в 68 лет лет.

"Думал, что Шерон Стоун присела на камушке", "Роскошная", "В чем секрет такого прекрасного внешнего вида?" – засыпали комплиментами маму Брежневой в комментариях и присоединились к поздравлениям, пожелав ей долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Жена Константина Меладзе ответила подписчикам, что главный секрет молодости ее матери – в любви. Напомним, что у Тамары Витальевны четверо дочерей: Вера, Галина, Анастасия и Виктория. Сестры артистки приезжали на ее день рождения, который певица отмечала в Италии.

Сама Вера Брежнева, которая из-за пандемии не смогла встретиться с мамой, сейчас отдыхает на природе. Ранее певица опубликовала фото в купальнике с открытой спиной.