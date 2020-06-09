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Наталья Ветлицкая записала очередное видео из Испании для своих поклонников. В нем певица назвала идиотами всех, кто соблюдает самоизоляцию и вообще боится коронавируса. Хотя раньше она выступала с несколько иной позицией.
Весь период карантина звезда провела на своей вилле в Испании. Оттуда артистка периодически и записывает видео для поклонников. В очередном коротком ролике Наталья назвала хорошей новостью отмену пропусков и режима самоизоляции в Москве, передает "Царьград". Также она поделилась гневными комментариями подписчиков. Они осуждают противников "вакцинации, самоизоляции и прочих фашистских прелестей".
"Мы не идиоты. Идиоты те, кто ничего не делает для того, чтобы мы все были свободны", – высказалась Ветлицкая.
Тех же, кто подписывал петиции, обращался в суды и всячески боролся за скорейшую отмену карантина, звезда 90-х поблагодарила.
Напомним, вскоре после начала карантина, когда артистка уже перебралась на свою испанскую виллу, у нее заподозрили коронавирус. После этого певица стала рассказывать о лечении одним известным препаратом. Но это длилось недолго. Потом Ветлицкая уверяла общественность, что никаких таблеток не пила, и вовсе "перестала участвовать в массовом психозе". Этому она предпочла народные средства лечения.
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