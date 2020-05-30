Исполнительница не желает жить в "цифровом концлагере"

Популярная исполнительница Наталья Ветлицкая сделала громкое заявление относительно коронавируса и методов борьбы с ним. Артистка считает, что вакцинация, ровно как и чипирование ради борьбы с эпидемией должны быть добровольными. Тем, кто не хочет жить в "цифровом концлагере", Наталья предложила уйти в леса и горы и заняться там сельским хозяйством.

– Пусть хоть вакцинируются, хоть чипируются, но не навязывают это тем, кто против. Пойдём в леса и горы. Будем жить общинами, выращивать морковку с капустой. Это в любом случае лучше, чем жить в цифровом концлагере, – резко высказалась исполнительница в своем "Инстаграм".

Большинство поклонников артистки ее поддержали. Тем же, кто посчитал идею добровольного отшельничества странной, Наталья посоветовала сидеть дома.

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