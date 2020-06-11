Племянница актера вместо продуктов приносила ему водку, утверждает адвокат

Исполнителя ярких эпизодических ролей Александра Числова не стало в августе прошлого года. О его внезапной смерти ходило много слухов и домыслов. После кончины 54-летней звезды его квартира в центре Москвы досталась племяннице. Но мать Числова с таким решением не согласна, она наняла адвоката, которая выяснила новые жуткие подробности в этой истории.

Юрист Майя Сандлер пояснила, что сейчас квартира погибшего актера арестована, не за горами суд по этому делу. Специалист защищает интересы 83-летней матери Числова, которая из-за пожара осталась без крыши над головой. На время ее приютила внучка Светлана, но обходилась с ней плохо, иногда даже била, уточнила адвокат в беседе с "Комсомольской правдой".

Также 30-летняя племянница, по словам свидетелей, навещала Числова редко, отказывалась его кормить и мыть, а вместо этого приносила водку, хоть актер и умолял дать ему еды. Сандлер предполагает, что артист, скорее всего, находился уже не в здравом уме, когда переписывал на Светлану свою квартиру. Еще за несколько месяцев до кончины он оформил на племянницу и договор купли-продажи.

Адвокат добавила, что она ходатайствовала перед судом об аресте квартиры Числова. К такому решению Сандлер пришла после того, как увидела на "Авито" объявление о продаже этой жилплощади. Майя пояснила, что Светлана, при встрече с ней, вела себя к тому же агрессивно и распускала руки.

Суд по делу о наследстве Числова переносили несколько раз из-за карантина. Если на ближайшем заседании договор признают недействительным, то у матери актера появится шанс получить хоть долю наследства.