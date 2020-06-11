Парень без предупреждения совершил дерзкий поступок

Во время карантина Анна Семенович не раз признавалась, что слегка пополнела. Вернуться в форму ей помогли упражнения и посещение специальной клиники.

Сразу после возвращения к былым формам Анна отправилась на фотосъемку, где встретилась с "пухляшом" из клипа Little Big. Певица решила поинтересоваться, какие девушки нравятся любимцу публики: "худые или с формами", на что он ответил неожиданным действием.

На видео парень лицом буквально нырнул в грудь Семенович, обхватив ее руками. Артистка громко рассмеялась на действия "пухляша", с улыбкой назвав его "скотиной".

Ранее Анаа Семенович заявила, что у нее уменьшился желудок после попыток срочно похудеть.