Оплеванная Цымбалюк-Романовская гульнула в ресторане

Оплеванная Цымбалюк-Романовская гульнула в ресторане
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Пианистка выложила в соцсетях радостное видео

Скандально известная Виталина Цымбалюк-Романовская отметила открытие кафе и веранд в Москве. Бывшая Джигарханяна выложила в соцсетях, как она отдыхает в одном из столичных ресторанов.

Радостное видео киевская пианистка опубликовала в инстаграм-историях. Она поделилась с подписчиками красивым видом из ресторана "Воронеж", который находится на Пречистенке.

"С днем открытия веранд и ресторанов" - подписала бывшая жена актера Армена Джигарханяна свой ролик. Видимо, не смогла пропустить такой долгожданный после длительной самоизоляции день.

Отметим, 16 июня, в Москве стартовал второй этап снятия ограничительных мер – открылись летние веранды, кафе и рестораны. Через несколько дней в столице также откроют спортивные объекты.

Несколько дней назад в Сети обсуждали очередную громкую историю с участием Виталины Цымбалюк-Романовской, которая нелестно высказалась об умершей журналистке Юлии Норкиной. Виталина вспомнила, как на телепрограмме, где обсуждали ее развод с Джигарханяном, Юлия оттолкнула и оскорбила ее. На что пианистка намекнула в соцсетях, что каждому стоит думать о том, какими их запомнят.

К слову, это не первый скандал с участием Цымбалюк-Романовской, который получил такое массовое обсуждение. Ранее Виталина проклинала своего бывшего мужа – актера Армена Джигарханяна и отказалась его хоронить. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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