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Владимира Зеленского, актера, а ныне президента Украины, по ошибке "женили" не на той женщине. Корреспонденты известной в Турции газеты Hurriyet иллюстрировали свой материал фото лидера Незалежной с Верой Брежневой. Опубликованная новость была о болезни его жены Елены.
Турецкие журналисты выпустили новость о том, что Елене Зеленской поставили диагноз COVID-19. Этот материал они дополнили фотоиллюстрацией из фильма "Восемь лучших свиданий". В кинокартине жену Владимира Зеленского сыграла Вера Брежнева.
Материал с некорректной картинкой Hurriyet опубликовавала 17 июня на своем сайте. Также статья была продублирована и в печатной версии издания, уточняет телеканал "360". Вскоре ошибку турецкие журналисты все же исправили.
Разлучница! То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленку подвинула.— Луиза Чкалова (@luiza4kaLova_) June 18, 2020
Мендель будет в гневе pic.twitter.com/qG4LlOyaxt
Напомним, 12 июня стало известно, что Елена Зеленская заразилась COVID-19. А уже 16 июня в СМИ сообщили, что первая леди Украины попала в больницу. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Эта новость вызвала большой общественный резонанс. Многие украинцы не поверили в болезнь Зеленской.
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