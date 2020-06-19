Брежневу случайно приняли за жену Зеленского

Брежневу случайно приняли за жену Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com|www.globallookpress.com
Известная турецкая газета ошиблась с фото

Владимира Зеленского, актера, а ныне президента Украины, по ошибке "женили" не на той женщине. Корреспонденты известной в Турции газеты Hurriyet иллюстрировали свой материал фото лидера Незалежной с Верой Брежневой. Опубликованная новость была о болезни его жены Елены.

Турецкие журналисты выпустили новость о том, что Елене Зеленской поставили диагноз COVID-19. Этот материал они дополнили фотоиллюстрацией из фильма "Восемь лучших свиданий". В кинокартине жену Владимира Зеленского сыграла Вера Брежнева.

Материал с некорректной картинкой Hurriyet опубликовавала 17 июня на своем сайте. Также статья была продублирована и в печатной версии издания, уточняет телеканал "360". Вскоре ошибку турецкие журналисты все же исправили. 

Напомним, 12 июня стало известно, что Елена Зеленская заразилась COVID-19. А уже 16 июня в СМИ сообщили, что первая леди Украины попала в больницу. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Эта новость вызвала большой общественный резонанс. Многие украинцы не поверили в болезнь Зеленской.

Юлия ЕВГРАФОВА

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