Съемки нового проекта юмористки отменили за несколько дней до их начала

Руководство телеканала "Россия 1" закрыло новое шоу юмористки Елены Степаненко "Еще не вечер". Об этом источники сообщили журналистам.

Ожидалось, что новая программа будет иметь успех у зрителей и большие рейтинги, но не сложилось. Об этом источники рассказали журналистам "Собеседника".

Новые съемки программы "Еще не вечер" должны были пройти в середине июня. Но буквально за несколько дней руководство канала "Россия 1" настояло на их отмене. По словам источника, проект Степаненко решили закрыть, так как его рейтинги оказались в разы ниже ожидаемых. Не помогли завоевать любовь зрителей даже Ольга Бузова, Ефим Шифрин и Елена Воробей, которые участвовали в передаче.

Ранее Елена Степаненко поделилась переживаниями после развода с Евгением Петросяном. А до этого сильно исхудавшая звезда "Кривого зеркала" засветилась в неожиданной компании.