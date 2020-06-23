Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в купальнике

Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в купальнике
Нино Нинидзе и Максим Виторган. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Актриса показала, как отдыхает

Возлюбленная Максима Виторгана – Нино Нинидзе – похвасталась стройной фигурой в стильном черном купальнике. Фотографией из долгожданного отпуска она поделилась на своей странице в "Инстаграм".

На снимке артистка плавает на надувном круге под знойными лучами солнца и от блаженства запрокинула голову назад. 

Из подписи к фото можно понять, что Нино, наконец-то, наслаждается свободой и отдыхом после долгих дней заточения на карантине. Своих подписчиков она попросила поделиться мыслями, интересными маршрутами и местами, где можно незабываемо провести это лето. 

Поклонники не только отметили точеную фигуру Нинидзе, но и посоветовали обратить внимание на отдых в Грузии, Калининграде, Греции и Кипре. Другие комментаторы все же настроены довольно скептично и считают, что пока рано расслабляться, ведь коронавирус еще никуда не делся. "Мне кажется ,что лучше поберечь себя от поездок", "Ничего не испарилось... в Европе начинается вторая волна (после отмены ограничений и открытия границ)", – гласят комментарии под постом брюнетки. 

Ранее Максим Виторган раскрыл подробности своего романа с Нино Нинидзе и заверил,что бывшая жена Ксения Собчак не мешает их отношениям. А возлюбленная актера, в свою очередь, опубликовала видео, на котором он пытается ее соблазнить.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Приметы на 23 июня: что нельзя делать в Тимофеев день

На Руси считали, что в этот день вода становится чудотворной

Смешные анекдоты на 23 июня

Подборка шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей