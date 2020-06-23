Актриса показала, как отдыхает

Возлюбленная Максима Виторгана – Нино Нинидзе – похвасталась стройной фигурой в стильном черном купальнике. Фотографией из долгожданного отпуска она поделилась на своей странице в "Инстаграм".

На снимке артистка плавает на надувном круге под знойными лучами солнца и от блаженства запрокинула голову назад.

Из подписи к фото можно понять, что Нино, наконец-то, наслаждается свободой и отдыхом после долгих дней заточения на карантине. Своих подписчиков она попросила поделиться мыслями, интересными маршрутами и местами, где можно незабываемо провести это лето.

Поклонники не только отметили точеную фигуру Нинидзе, но и посоветовали обратить внимание на отдых в Грузии, Калининграде, Греции и Кипре. Другие комментаторы все же настроены довольно скептично и считают, что пока рано расслабляться, ведь коронавирус еще никуда не делся. "Мне кажется ,что лучше поберечь себя от поездок", "Ничего не испарилось... в Европе начинается вторая волна (после отмены ограничений и открытия границ)", – гласят комментарии под постом брюнетки.

Ранее Максим Виторган раскрыл подробности своего романа с Нино Нинидзе и заверил,что бывшая жена Ксения Собчак не мешает их отношениям. А возлюбленная актера, в свою очередь, опубликовала видео, на котором он пытается ее соблазнить.

