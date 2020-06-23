Модели пришлось усилить охрану

После внезапной смерти Юлии Норкиной поползли слухи, что трагедия не была случайной. Одной из услышанных версий гибели ведущей поделилась Алена Кравец, из-за чего она подверглась жуткой траве. Об этом рассказала сама светская львица.

По словам Кравец, ей уже около недели пишут сообщения с угрозами в соцсетях. Из-за этого модель усилила охрану и теперь выходит из дома только в сопровождении – девушка боится за собственную жизнь.

При этом звезда подчеркнула: она ничего не утверждала относительно гибели Норкиной, а лишь предположила, рассказав то, что услышала, причем не от одного человека. Девушка призналась, что не понимает, почему на нее обрушилось столько негатива.

Кравец добавила, что была знакома с Норкиной – они общались до трагической гибели ведущей. При этом модель отметила, что муж журналистки Андрей Норкин не выглядит так, будто он страдает. Хотя девушка добавила, что это может быть из-за защитной реакции вдовца – все-таки супруги были сильно привязаны друг к другу, приводит слова Кравец "Собеседник".

Юлия Норкина умерла 4 июня. По официальной версии, причиной смерти стал инсульт. Тем не менее, некоторым обстоятельства гибели журналистки показались странными. Так, Кравец заметила странные детали на похоронах, а знакомая ведущей намекнула, что трагедия могла произойти из-за непростых отношений в семье.