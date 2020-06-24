Популярная "инстадива" собиралась начать новую жизнь

Известная блогер Анастасия Тропицель незадолго до своей смерти оставила странную запись в дневнике. Девушка назвала одну из своих последних заметок "разгоном в новую жизнь".

Пугающей фразой, которая сейчас звучит как пророчество, она обозначила свои ближайшие планы. Тропицель написала в дневнике, что хотела бы начать жизнь с чистого листа. Анастасия посчитала, что пришло время все кардинально поменять и не поддаваться своим страхам, цитируют запись блогера "Дни.ру". Девушка также добавила, ей хочется жить не как родственники, а следовать собственным желаниям.

Напомним, трагедия произошла 21 июня на Бали. Известная российская блогерша разбилась в тот день на мотоцикле. Как позже объяснил ее знакомый, Анастасия всегда ездила аккуратно. Такой печальный исход случился якобы из-за непроизвольного раскачивания руля мотоцикла. В этот момент могут сориентироваться и взять ситуацию под контроль только профессиональные спортсмены.

Тропицель было всего 18 лет. На "Ютюбе" она вела развлекательный блог, также девушка активно занималась своим "Инстаграмом". Она рассказывала своим подписчикам о путешествиях и различных покупках.