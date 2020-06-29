На первую годовщину смерти артиста 3 апреля никто не приехал

Уже прошло больше года с того момента, как знаменитый актер Алексей Булдаков скончался из-за оторвавшегося тромба. Он погиб в гостинице, вдали от родных и близких – в Монголии во время гастролей. Для его жены это стало настоящим ударом.

Друзья семьи утверждают, что сейчас к Людмиле Андреевне скорая приезжает по два раза в день. После потрясения из-за смерти мужа женщина испытывает серьезные проблемы с давлением. Доехать до кладбища, чтобы проведать супруга, у нее не получается чисто физически.

По словам знакомых, которые дали интервью программе "Ты не поверишь!" на НТВ, после смерти мужа женщине пришлось обратиться к врачам за помощью, поскольку везде ей мерещился покойный супруг, и она боялась сойти с ума. Поскольку вдова артиста переживает тяжелые времена, она не может заняться установкой памятника на могиле Алексея Булдакова, отметили знакомые семьи.

Напомним, актер, сыгравший генерала в фильме "Особенностей национальной охоты" умер 3 апреля 2019 года. У него остались жена и внебрачный сын. Однако, несмотря на хорошие отношения, все наследство Булдаков оставил своей супруге.