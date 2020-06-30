Коллега "хуторянки" не считает ее обнищавшей

Из-за пандемии коронавируса многие звезды лишились возможности выступать и зарабатывать. Убытки терпит и София Ротару – звезда за последние три месяца могла бы заработать более 40 млн рублей. Разговоры о финансовых потерях "хуторянки" взбесили ее коллегу. Певица Мила Романиди считает, что заработок для такой великой артистки – не главное.

"Она никакая не обнищавшая",

– высказалась исполнительница песни "Гавайская гитара". Таким образом артистка согласилась с мнением Сергея Соседова, который и вовсе назвал народную артистку долларовой мультимиллионершей.

По мнению Романди, о "такой большой звезде", как Ротару, нельзя говорить подобные вещи, а привычку считать чужие деньги она назвала невежеством.

"Ротару переживает не о деньгах, а о том, что не может радовать зрителей своими выступлениями", - добавила певица в разговоре с "Собеседником". Для звезд такого уровня важен не заработок, а любовь публики. Романди назвала "хуторянку" великой и уникальной женщиной, которая может проводить время так, как ей хочется.

Напомним, что о финансовых потерях народной артистки рассказал ее директор Сергей Лавров. Карантин звезда проводила в Киеве вместе с семьей. Ротару занималась огородом и работала над новыми песнями, с которыми планирует вернуться на сцену уже осенью.