Эксперт считает, что певица зря жалуется на проблемы с деньгами

Сергей Соседов возмущен рассказом директора Софии Ротару, который утверждает, что артистка потеряла за время карантина более 40 млн рублей. Журналист просто посмеялся над этой информацией, ведь он уверен, что знаменитая "хуторянка" – "супербогатая женщина" и долларовая мультимиллионерша.

Эксперт считает, что делать подобные заявления смешно, абсурдно и даже преступно, ведь сотни тысяч людей из-за коронавируса лишились всего, а Ротару, по его информации, очень богата.

Шокированный Соседов предположил, что звезда просто захотела помощи от государства, что его, конечно, не оставляет равнодушным. Он отреагировал резко:

"Наглость зашкаливает!"

Также Сергей Соседов высказал свое мнение по поводу популярности Софии Ротару. Журналист считает, что знаменитость поет под фонограмму, а былого успеха ее выступления давно уже не имеют, дополняет "Собеседник".

Журналист заявил, что подобные новости появляются, чтобы пиарить артистку, а ее выступления стоят гораздо дешевле той суммы, которую назвал ее директор.

Напомним, Сергей Лавров, представляющий интересы 72-летней знаменитости, заявил, что София Ротару не давала концерты в последние месяцы в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого звезда потеряла более 40 млн рублей.

Ранее "Утро.ру" писало, что сын пропавшей Софии Ротару раскрыл тайну ее исчезновения.