Телеведущая прошла оздоровительную процедуру

Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает с дочерью Машей в Адлере. После недавней встречи с подругами в ресторане телеведущая внезапно показалась в кислородной маске. Видео она опубликовала в соцсетях.

Вероятно, звезда решила не только отдохнуть на море, но и пройти оздоровительные процедуры. Кудрявцева сняла себя с ингалятором, через который дышала. Опубликованный в "Инстаграм"-историях ролик ведущая никак не прокомментировала, поэтому подписчикам остается только догадываться, что именно происходит в кадре.

Однако, судя по всему, здоровью знаменитости ничто не угрожает. На следующих видео она уже плавает в бассейне и снимает себя под водой. Отдыхает с артисткой также и ее сын Жан, который приехал на Черноморский курорт вместе с семьей.

В Адлере собрались многие российские звезды, пока границы нашей страны закрыты из-за пандемии. Накануне Лера Кудрявцева поужинала в ресторане с Эвелиной Бледанс и Екатериной Гордон, где подруги познакомили своих детей.

Ранее Кудрявцева показала, как она выглядит без фотошопа.