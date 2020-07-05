Несмотря на возраст: Овсиенко снова станет матерью

Несмотря на возраст: Овсиенко снова станет матерью
Татьяна Овсиенко. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица вместе с супругом мечтают о девочке

Татьяна Овсиенко намеревается стать матерью во второй раз. Певица недавно посетила детский дом, где ее познакомили с девочкой, которая невероятно запала ей в душу. Женщина намерена приложить все усилия, чтобы сделать жизнь ребенка из интерната счастливой. 

Для Овсиенко этот ребенок станет вторым – в 1999 году она усыновила мальчика с врожденным пороком сердца. Без операции он мог умереть, но Татьяна оплатила полностью дорогостоящее лечение. Артистка уже стала бабушкой, поскольку у ее приемного сына Игоря в 2015 году родился сын. 

Сейчас 53-летняя Овсиенко из-за возраста родить самостоятельно не может. Вместе со своим мужем бизнесменом Александром Меркуловым они мечтают, чтобы в их доме снова зазвучал детский смех, пишет "Собеседник". 

Своего первого сына певица называет главным подарком в жизни. Сперва, когда Татьяна во время гастролей посещала детские дома, она и не задумывалась о том, чтобы взять ребенка из приюта. Однако мальчик Игорь, сидящий в углу в игровой комнате, буквально растопил ее сердце, после чего она сообщила о решении усыновить ребенка мужу. В интервью артистка признавалась, что до этого мечтала о своем ребенке, но работа не позволяла этого.

Евгения НАГОРСКАЯ

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