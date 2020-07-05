Курс рубля
- Доллар по 77: эксперт назвал условие для резкого роста валюты
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Курс доллара резко пошел вверх
Татьяна Овсиенко намеревается стать матерью во второй раз. Певица недавно посетила детский дом, где ее познакомили с девочкой, которая невероятно запала ей в душу. Женщина намерена приложить все усилия, чтобы сделать жизнь ребенка из интерната счастливой.
Для Овсиенко этот ребенок станет вторым – в 1999 году она усыновила мальчика с врожденным пороком сердца. Без операции он мог умереть, но Татьяна оплатила полностью дорогостоящее лечение. Артистка уже стала бабушкой, поскольку у ее приемного сына Игоря в 2015 году родился сын.
Сейчас 53-летняя Овсиенко из-за возраста родить самостоятельно не может. Вместе со своим мужем бизнесменом Александром Меркуловым они мечтают, чтобы в их доме снова зазвучал детский смех, пишет "Собеседник".
Своего первого сына певица называет главным подарком в жизни. Сперва, когда Татьяна во время гастролей посещала детские дома, она и не задумывалась о том, чтобы взять ребенка из приюта. Однако мальчик Игорь, сидящий в углу в игровой комнате, буквально растопил ее сердце, после чего она сообщила о решении усыновить ребенка мужу. В интервью артистка признавалась, что до этого мечтала о своем ребенке, но работа не позволяла этого.
Лидер Белоруссии нашел много общих ценностей у его республики и США
В организации признали реальную угрозу для своих кораблей