Мероприятие перенесли на следующий год

Известный композитор Игорь Крутой сообщил общественности печальную новость. Всеми любимый конкурс юных исполнителей "Новая волна" в этом году не состоится. Причина тому – пандемия коронавируса.

Как известно, фестиваль должен был пройти в нынешнем году в Казани. По словам Крутого, они до последнего надеялись, что в конце августа удастся организовать конкурс. О том, что окончательное решение по мероприятию откладывали несколько месяцев, композитор написал на своей странице в "Инстаграм". Игорь Яковлевич также указал, что для организаторов конкурса важно, чтобы здоровью зрителей, артистов и всей команды "Новой волны" ничего не угрожало.

Крутой дополнил, что из-за закрытия воздушных границ исполнители из других стран просто не смогли бы посетить это значимое мероприятие. Поэтому организаторы были вынуждены принять такое решение. Но композитор пообещал "обязательно встретиться" с исполнителями и зрителями в следующем году.

Напомним, конкурс "Новая волна 2020" должен был состояться с 21 по 28 августа. Но нестабильная эпидемиологическая ситуация на территории России и в мире не дала этого сделать, уточняет сайт "Комсомольская правда".

К слову, Игорь Крутой всегда с особым вниманием относится к артистам. Например, не так давно он вспомнил о первой встрече с 16-летней Алсу, поздравив певицу с 37-летием.