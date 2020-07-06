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После развода с мужем Агата Муцениеце активно работает над своей фигурой. Актриса села на диету и уже похвасталась первыми результатами с подписчиками – она показалась в соцсети в нижнем белье.
Бывшая жена Павла Прилучного снялась в сером топе и оранжевых трусах. Показав фигуру, звезда "Закрытой школы" устроила голосование среди подписчиков, виден ли результат. "Не зря голодаю?", спросила она в инстаграм-историях.Ее поддержали: 98% проголосовавших отметили, что старания артистки не напрасны.
Муцениеце сидит на строгой диете и практически ничего не ест. Пока бывший муж с детьми уехал на море, актриса отдыхает в подмосковной клинике-санатории. В соцсети Агата нередко демонстрирует поклонникам свои блюда. Так, сегодня она ела пюре из яблок и клубники.
После развода Прилучного и Муцениеце в Сети заговорили о романе актера со звездой сериала "Папины дочки". Именно с нею, по слухам, Павел уехал на курорт. Тем временем Агата также недавно опубликовала фото, на котором обнимает неизвестного мужчину.
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