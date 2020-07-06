Изголодавшаяся Муцениеце похвасталась фигурой после развода

Изголодавшаяся Муцениеце похвасталась фигурой после развода
Кадр из сериала "Я знаю твои секреты" (2015)
Звезда "Закрытой школы" сидит на строгой диете

После развода с мужем Агата Муцениеце активно работает над своей фигурой. Актриса села на диету и уже похвасталась первыми результатами с подписчиками – она показалась в соцсети в нижнем белье.

Бывшая жена Павла Прилучного снялась в сером топе и оранжевых трусах. Показав фигуру, звезда "Закрытой школы" устроила голосование среди подписчиков, виден ли результат. "Не зря голодаю?", спросила она в инстаграм-историях.Ее поддержали: 98% проголосовавших отметили, что старания артистки не напрасны.

Муцениеце сидит на строгой диете и практически ничего не ест. Пока бывший муж с детьми уехал на море, актриса отдыхает в подмосковной клинике-санатории. В соцсети Агата нередко демонстрирует поклонникам свои блюда. Так, сегодня она ела пюре из яблок и клубники.

После развода Прилучного и Муцениеце в Сети заговорили о романе актера со звездой сериала "Папины дочки". Именно с нею, по слухам, Павел уехал на курорт. Тем временем Агата также недавно опубликовала фото, на котором обнимает неизвестного мужчину.

Карина СИРАЗОВА

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