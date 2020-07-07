"Голодающим не выглядел": вскрылась правда о богатстве умершего Заграевского

"Голодающим не выглядел": вскрылась правда о богатстве умершего Заграевского
Сергей Заграевский. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Художник ни в чем не нуждался, сообщил его знакомый

Сергей Заграевский умер в ночь на 6 июля из-за проблем с сердцем. Неожиданной смерти эксперта программы "Пусть говорят" сразу же попытались найти объяснение: одни говорили о мистике, другие – о проблемах с деньгами. Однако друг художника раскрыл правду о его финансовом положении.

Журналист Денис Сорокин уверяет, что Сергей Заграевский участвовал в разных передачах исключительно из своего интереса, а не ради вознаграждения. Якобы новые эмоции помогали ему в написании картин. Слухи о нищете знаменитости и его проблемах он назвал враньем.

"Голодающим или нуждающимся он никогда не выглядел – всегда с иголочки одет, всегда с новыми брошками",

– прокомментировал знакомый художника.

Хотя сам Заграевский ранее признавался "МК", что денег у него действительно мало, так как из-за коронавируса к нему в студию никто не приезжает за работами, а съемки проходят редко.

Сорокин же заявил, что мужчина специально преувеличивал свои проблемы, чтобы подыграть журналистам, дополняют "Дни.ру".

Сергей Заграевский часто появлялся в различных передачах. Например, художник не раз комментировал новый роман Сергея Жигунова, который когда-то был его другом и соседом по даче, и говорил, как переживал актер расставание с возлюбленной.

Дарья ПЕТРОВА

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