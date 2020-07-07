"Проклятье семьи": озвучена мистическая версия смерти Заграевского

"Проклятье семьи": озвучена мистическая версия смерти Заграевского
Сергей Загаревский. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Эксперта шоу "Пусть говорят" предупреждали об опасности

Сергей Загревский неожиданно скончался в возрасте 55 лет. Ходит много версий случившегося, есть среди них и мистические. Например, Гоген Солнцев считает, что художник стал жертвой проклятия семьи Шукшиных.

На ТВ-шоу Заграевский часто обсуждал проблемы знаменитого семейства и принимал все близко к сердцу. Солнцев же утверждает, что его знакомый экстрасенс нашла проклятие, наложенное на семью Шукшиных.

"Я уверен, что его задело проклятье семьи Федосеевой-Шукшиной",

– высказался приятель художника.

Гоген Солнцев уверяет, что предупреждал звезду об опасности и рекомендовал не приближаться к этой семье. Сам он не раз отказывался от съемок, так как не хотел приближаться к Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее родне, дополняет "Собеседник".

Эпатажный шоумен много лет общался с художником. Он вспоминает, что творец хорошо к нему относился и даже поздравил со свадьбой. Теперь супруга Гогена Солнцева оплакивает умершего. Чтобы справиться с истерикой, Екатерине Терешкович даже пришлось вызывать скорую.

Напомним, Сергей Загревский был найден мертвым в своем доме в ночь на 6 июля. Официальной причиной смерти считаются проблемы с сердцем.

Дарья ПЕТРОВА

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