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Сергей Загревский неожиданно скончался в возрасте 55 лет. Ходит много версий случившегося, есть среди них и мистические. Например, Гоген Солнцев считает, что художник стал жертвой проклятия семьи Шукшиных.
На ТВ-шоу Заграевский часто обсуждал проблемы знаменитого семейства и принимал все близко к сердцу. Солнцев же утверждает, что его знакомый экстрасенс нашла проклятие, наложенное на семью Шукшиных.
"Я уверен, что его задело проклятье семьи Федосеевой-Шукшиной",
– высказался приятель художника.
Гоген Солнцев уверяет, что предупреждал звезду об опасности и рекомендовал не приближаться к этой семье. Сам он не раз отказывался от съемок, так как не хотел приближаться к Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее родне, дополняет "Собеседник".
Эпатажный шоумен много лет общался с художником. Он вспоминает, что творец хорошо к нему относился и даже поздравил со свадьбой. Теперь супруга Гогена Солнцева оплакивает умершего. Чтобы справиться с истерикой, Екатерине Терешкович даже пришлось вызывать скорую.
Напомним, Сергей Загревский был найден мертвым в своем доме в ночь на 6 июля. Официальной причиной смерти считаются проблемы с сердцем.
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