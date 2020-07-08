Пять артистов умерли через несколько лет после съемок

Ровно 16 лет назад в такой же день – 8 июля – на российские экраны вышел фильм Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор". Картина имела огромный успех, и уже через год зрители увидели продолжение – "Дневной дозор" стал первым фильмом в истории отечественного кино, который собрал в прокате больше 1 млрд рублей. А вот судьба актеров, сыгравших в нашумевшей саге, сложилась не так удачно. Спустя несколько лет после премьеры пять артистов ушли из жизни, остальных же стали преследовать несчастья. После целого ряда трагических событий заговорили о проклятии "Ночного дозора".

Жанне Фриске еще в юности предсказали, что ей предстоит стать колдуньей, но только на время. Слова гадалки сбылись: в "Дневном дозоре" певица исполнила роль ведьмы Алисы – фаворитки главного антагониста саги. Артистка умерла от рака, когда ей было всего 40 лет.

Константину Хабенскому, сыгравшему роль Антона Городецкого, также пришлось столкнуться с трагедией. Отец актера скончался еще до выхода фильма, а спустя несколько лет ушла из жизни и его жена Анастасия. Причиной смерти супруги артиста, как и в случае с Фриске, стала опухоль мозга. Хабенский остался с маленьким ребенком на руках.

Среди актеров существует поверье, что съемки в мистических картинах притягивают болезни и смерти, поэтому играть представителей темных сил нельзя. Валерий Золотухин в примету не верил, но через два года после выхода "Дозора" его сын ушел из жизни. А в 2013 году не стало и самого артиста, тоже из-за глиобластомы.

Римма Маркова, которая появилась в "Ночном дозоре" в роли колдуньи, не раз говорила, что заболела именно из-за фильма. Как признавалась актриса, только после съемок она узнала, что от ее роли ранее отказались несколько коллег, в том числе Лия Ахеджакова, из страха перед проклятием. Умерла звезда в 2015 году после нескольких операций.

Трагедия случилось и в жизни Алексея Маклакова. Во время съемок "Дозора" умерла его мать, а после премьеры и у самого актера случился сердечный приступ, пишет StarHit. Впрочем, сам он с мистикой это не связывает.

Ранее "Утро.ру" писало о проклятии "Таежного романа", в котором снимался Михаил Ефремов.