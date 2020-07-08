Петр Никитин также активно ведет соцсети

Некогда танцор и возлюбленный Жанны Фриске покинул сцену. Петр Никитин теперь работает в строительной фирме своего брата.

Полностью экс-бойфренд известной певицы от публичности не отказался. Сейчас он ведет свой блог на "Ютуб" и делится новыми снимками, сделанными во время рабочего процесса на стройке, пишет Woman.ru. Также мужчина занимается спортом и до сих пор находится в отличной форме.

По какой причине он покинул шоу-бизнес, не ясно. Но Никитин недавно написал в "Инстаграм", что сейчас "живет одним днем".

Стоит отметить, подписчики Петра намекают ему, что "пора бы завести девушку". На что мужчина отвечает: "Если любить, то на всю". Возможно, бывший Жанны Фриске пока не смог найти себе ту самую, единственную.

С певицей они встречались порядка четырех лет. У влюбленных была ощутимая разница в возрасте – танцор младше певицы на 9 лет. Он не выдержал, что его дама много времени уделяла работе и порвал с ней отношения.

Напомним, в прошлом месяце, а именно 15 июня, исполнилось пять лет, как Жанны Фриске не стало. Певица не смогла побороть онкологию. Артистка умерла в возрасте 40 лет.