"Сам себя истязал": Калашникова рассказала о причинах смерти звезды "Пусть говорят"

"Сам себя истязал": Калашникова рассказала о причинах смерти звезды "Пусть говорят"
Сергей Заграевский. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Художник все воспринимал слишком близко к сердцу

Актриса Анна Калашникова предполагает, что причиной скоропостижной кончины художника Сергея Заграевского стала его чрезмерная эмоциональность. По мнению артистки, звезда телевизионных шоу просто сгорел на работе.

В разговоре с журналистами "Собеседника" Калашникова поделилась мнением, что острая сердечная недостаточность у Заграевского могла возникнуть из-за стресса. По ее словам, художник обладал очень тонкой натурой и порой воспринимал все слишком близко к сердцу, истязал свои нервы. Сергей проникался судьбами и проблемами героев телепередач, в которых участвовал вместе с ними, переживал за людей, буквально истязал сам себя в эмоциональном плане Поэтому его нервы не справились и организм дал сбой.

Кроме того, по мнению Калашниковой, на Заграевского повлияла и пандемия коронавируса. Художника, как и многих других людей, такая ситуация заставила нервничать, перекраивать привычный образ жизни, пересматривать планы и цели.

Актриса добавила, что Заграевский был очень талантливым человеком и интеллектуальным собеседником. И из-за его внезапной кончины многие передачи на российском телевидении потеряют свою яркость и остроту.

Напомним, художник Сергей Заграевский скоропостижно скончался в начале июня от болезни сердца. В СМИ тут же стали появляться различные версии смерти 55-летнего художника, в том числе и мистические. Некоторые даже заметили в его гибели и смерти Юлии Норкиной нечто схожее и назвали феномен "проклятье "Пусть говорят". 

Александра ЛЕОНИДОВА

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