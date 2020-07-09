Крутого сняли до облысения

Крутого сняли до облысения
Игорь Крутой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото известного композитора было сделано больше 20 лет назад

Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин поделился очередным архивным кадром из жизни знаменитостей. Он опубликовал снимок с Игорем Крутым и Валерием Леонтьевым, причем там основатель "Новой волны" показан не с привычной лысиной, а с волосами на голове.

Кадр, который фотограф опубликовал в "Инстаграм", был сделан в 1996 году в Лос-Анджелесе. Родин сфотографировал артистов во время работы: 42-летний композитор и исполнитель хита "Маргарита" задумчиво смотрят вдаль. Перед Крутым в кадре стоит микрофон, а Леонтьев предстал в ярком наряде.

Вероятно, знаменитостей засняли на конкурсе "Песня года", который проходил в США. Родин также показал Леонтьева во время репетиции. На другом фото певец был в том же костюме, что и в кадре с Крутым.

Ранее Игорь Крутой сообщил об отмене конкурса молодых исполнителей "Новая волна" из-за пандемии коронавируса. Композитор пообещал, что мероприятие состоится в следующем году.

Карина СИРАЗОВА

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