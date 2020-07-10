Медик предполагает, что продюсер многое недоговаривает

Максим Фадеев неделю назад опубликовал фото, где он выглядит гораздо стройнее, и написал, что сбросил 100 кг. После артист записал видео, где рассказал, как ему удалось потерять вес. Однако диетолог предлагает не доверять словам знаменитости на 100%.

Врач Алексей Ковальков считает, что Максим Фадеев обращался за помощью к профессионалам, так как самостоятельно сбросить 100 кг очень сложно, медик назвал это "нонсенсом". Также специалист не понимает, куда могла деться лишняя кожа. По его версии, продюсер все-таки делал операцию.

"Есть ощущение, что Максим многое недоговаривает. <…> Вы видите жировой фартук? В районе живота, бицепса или трицепса? Тогда куда ушла кожа? Видимо, была операция",

– рассказал Ковальков журналистам.

Диетолог считает, что Максиму Фадееву нужно быть осторожнее со своими словами про похудение. Ведь к его мнению прислушиваются множество людей, в том числе и с заболеваниями. Для них сброс веса без помощи медиков может закончиться трагедией.

"Как публичное лицо, к которому прислушивается огромное количество людей, он несет гигантскую ответственность. И берет грех на душу",

– цитирует Ковалькова "КП".

Врач добавил, что многие звезды обращаются за помощью к профессионалам, чтобы похудеть, а потом говорят, что сами смогли взяться за свое тело.

Также медик надеется, что Максим Фадеев не будет себя унижать и не станет делать курсы по похудению, так как любому врачу очевидно, что над телом продюсера трудилась команда врачей.