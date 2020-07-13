Мужчина надеялся, что его супруга сможет забеременеть

Виктор Проскурин и Ирина Хонда прожили вместе почти 12 лет, но общие дети у супругов так и не появились. Знаменитый актер даже предлагал жене закрутить роман с другим мужчиной ради рождения наследников. Об этом рассказала сама художница.

Артисты не смогли стать родителями из-за несовместимости, хотя оба очень хотели детей. Хонда вспоминает, что было очень больно и унизительно об этом узнать. Тем не менее, около двух-трех лет заслуженный артист вновь поднял эту тему, предложив супруге родить от другого мужчины.

По словам Ирины, Виктор пообещал сразу же усыновить малыша, и о тайне никто бы не узнал. Однако художница отказалась от этой идеи, так как не смогла бы закрутить роман с кем-то еще, призналась она в эфире программы "Прямой эфир".

Кроме того, выяснилось, что за несколько дней до смерти знаменитый актер развелся с женой. Супруги пошли на такой шаг ради испанского вида на жительство и позже планировали пожениться вновь.

Теперь вдову актера выселяют из квартиры, так как юридически Хонда не имеет на нее никаких прав. Перед смертью же, когда Проскурин лежал в больнице, супругу не пускали к нему в палату.