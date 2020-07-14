Артист поделился своими эмоциями в соцсети

Известный музыкант удивил фанатов. Сильно постаревший Николай Расторгуев вызвал у своих подписчиков смешанные эмоции. Одни поддались грусти из-за того, "как летит время". Другие восхитились его поступком. Со слов артиста, ему удалось побороть лень.

В своем аккаунте в "Инстаграм" Расторгуев накануне поделился новым селфи. Фото было сделано в спортивном зале.

"Победил главного "врага" – лень", – заключил музыкант (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Эта публикация вызвала большое внимание у подписчиков артиста. Они заметили, как изменился их кумир. "Ох, Колька, постарел. А было время", – с горечью написал кто-то из фанатов. Но большинство подписчиков восхитила сила воли певца. Пользователи указали, что верят в солиста группы "Любэ" и пожелали ему здоровья и успехов.

"Горжусь, восхищаюсь и отношусь к вам и вашему таланту с огромным уважением", "настрой что надо, здоровья вам", "вы просто молодец и пример для подражания", – написали пользователи соцсети. Сам артист также скромно уточнил, что он занимается не спортом, а "физкультурой".

Напомним, в прошлом году в СМИ появилась информация, что Николай Расторгуев не смог бросить курить, иногда позволяет себе выпить и много работает. В 2009 году он перенес пересадку почек и теперь ему строго запрещено подвергать свой организм чрезмерным нагрузкам. Видимо сейчас распорядок дня солиста "Любэ" кардинально поменялся.