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Александр Медведев, больше известный как Шура, рассказал, что во время режима самоизоляции ему удалось похудеть на целых 25 килограммов. Для этого ему пришлось закрыть холодильник и рот.
Секреты своей диеты артист раскрыл журналистам издания "Дни.ру". Шура напомнил, что несколько месяцев назад он перенес операцию на желудке. Необходимость прибегнуть к хирургическому вмешательству появилась из-за того, что Александр уже много лет ведет борьбу с появляющимися в его организме раковыми клетками.
После операции врачи посадили Шуру на строгую диету. А чтобы не поддаваться соблазнам и не срываться на "вкусненькое" во время карантина, певец много и плодотворно работал. Прежде всего, он перебрал весь свой репертуар и пересмотрел исполнение многих композиций.
Также Александр ездил на дачу к друзьям, чтобы помогать им присматривать за детьми. Артист пошутил, что ему пришлось работать большой нянькой. В целом же не опускать рук, а продолжать жить и работать Шуре помогает его оптимистичный настрой и вера в будущее.
Напомним, что в марте Александр Медведев попал в больницу из-за проблем с желудком. Врачи сделали ему срочную операцию и тем самым во второй раз спасли от рака.
Ранее "Утро.ру" писало, как Шура голодал и жил с ночной бабочкой. А до этого стал бомжом.
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