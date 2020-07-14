"Поработал нянькой": похудевший Шура раскрыл секрет диеты

"Поработал нянькой": похудевший Шура раскрыл секрет диеты
Шура. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец избавился от лишнего веса во время режима самоизоляции

Александр Медведев, больше известный как Шура, рассказал, что во время режима самоизоляции ему удалось похудеть на целых 25 килограммов. Для этого ему пришлось закрыть холодильник и рот.

Секреты своей диеты артист раскрыл журналистам издания "Дни.ру". Шура напомнил, что несколько месяцев назад он перенес операцию на желудке. Необходимость прибегнуть к хирургическому вмешательству появилась из-за того, что Александр уже много лет ведет борьбу с появляющимися в его организме раковыми клетками.

После операции врачи посадили Шуру на строгую диету. А чтобы не поддаваться соблазнам и не срываться на "вкусненькое" во время карантина, певец много и плодотворно работал. Прежде всего, он перебрал весь свой репертуар и пересмотрел исполнение многих композиций.

Также Александр ездил на дачу к друзьям, чтобы помогать им присматривать за детьми. Артист пошутил, что ему пришлось работать большой нянькой. В целом же не опускать рук, а продолжать жить и работать Шуре помогает его оптимистичный настрой и вера в будущее. 

Напомним, что в марте Александр Медведев попал в больницу из-за проблем с желудком. Врачи сделали ему срочную операцию и тем самым во второй раз спасли от рака.

Ранее "Утро.ру" писало, как Шура голодал и жил с ночной бабочкой. А до этого стал бомжом.

Александра ЛЕОНИДОВА

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