Буланова высказалась о несостоявшемся самоубийстве

Буланова высказалась о несостоявшемся самоубийстве
Татьяна Буланова. Фото: Tatyana Bulanova/Russian Look/www.globallookpress.com
По ее словам, новость очень встревожила родных

О жизни Татьяны Булановой в ходит масса слухов в медийном пространстве. Некоторое время назад артистка попала в больницу с подозрением на инсульт, а чуть позже утверждалось, что проблемы с сердцем начались у нее из-за сложного финансового положения. 

Сама певица старается избегать разговоров о личном, однако недавно она дала интервью, в котором откровенно прокомментировала слухи о ее попытке самоубийства. Татьяна рассказала RTVI, что в 1996 году все СМИ пестрили этой новостью. Родные звезды очень тяжело переживали этот период.

"Это меня обижало всегда и расстраивает до сих пор. Особенно раздражает, когда публикуют вранье", – говорит Буланова. 

Она поделилась, что никогда не предпринимала попыток покончить с жизнью, а все написанные статьи на этот счет не имеют ничего общего с реальностью. 

После госпитализации с подозрением на инсульт в апреле Буланова снова была вынуждена обратиться к врачам. Звезда страдала от простуды и надеялась, что не подхватила коронавирус, который после проблем с сердцем мог обернуться для нее печально. 

После выписки из клиники артистка очень изменилась внешне – виной поменявшийся рацион питания. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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