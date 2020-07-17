Поклонники еще не привыкли к новому образу своей любимицы

Известная российская певица Надежда Бабкина испугала поклонников слишком белоснежной улыбкой.

Артистка опубликовала фото на своей странице в "Инстаграм". В подписи к снимку она пожелала подписчикам хорошего вечера. Однако не всем такие пожелания звезды пришлись по душе. Многие обратили внимание на то, что певица довольно неестественно выглядит.

"Ужас. А зубы как у акулы. Так себя изуродовать" ,"Переделанная, не интересно", "Господи Боже, не пугайте так на ночь глядя!" – написали ей в комментариях.

Однако многие фанаты рассыпались в комплиментах своей любимице: "Голливуд курит! Просто богиня!", "Красивая, счастливая, самодостаточная, необыкновенно лучезарная Надежда!", "Прекрасная женщина", "Ух ты, красота какая, очаровательно, восхитительно", "Роскошная", "Ты красивее с каждым днем, золотце".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Надежда Бабкина очень сильно изменилась после перенесенного коронавируса. Сама певица заявила, что решила кардинально изменить имидж. А после смены образа она отправилась на отдых в Ялту, где была замечена с молодым незнакомцем.