"Для хорошего сна": Бабкину ночью застукали в объятиях молодого мужчины

"Для хорошего сна": Бабкину ночью застукали в объятиях молодого мужчины
Надежда Бабкина. Фото: URA.RU/TASS
Артистка отправилась на отдых без Евгения Гора

Надежда Бабкина вот уже несколько дней находится в отпуске. Рядом с ней в Ялте не раз была замечен молодой мужчина, однако теперь артистку и незнакомца сняли вместе на ночной прогулке – фотограф поймал момент, когда спутник обнимал звезду.

Похоже, артистка совсем не стесняется выкладывать такие кадры в инстаграм-историях и не боится ревности мужа Евгения Гора.

"Вечерняя прогулка для хорошего сна",

– пояснила сама звезда в соцсети.

Кто на самом деле обнимал Бабкину, до конца не известно. По некоторым данным, спутника знаменитости зовут Антон, он является коллегой певицы.

 

 

Также журналистам удалось выяснить, что Надежда Бабкина потратила немало денег на свой отдых. Номер в отель, где остановилась знаменитости стоит более 65 тыс. рублей в сутки.

Евгений Гор к артистке вряд ли присоединится – сейчас он полностью занят своим новым проектом.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Надежда Бабкина резко преобразилась после болезни. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Эксперт: НАТО отрабатывает массированный удар по России

На нашу страну могут обрушиться три мощные атаки

Смешные анекдоты на 16 июля

Подборка новых шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей