Артистка отправилась на отдых без Евгения Гора

Надежда Бабкина вот уже несколько дней находится в отпуске. Рядом с ней в Ялте не раз была замечен молодой мужчина, однако теперь артистку и незнакомца сняли вместе на ночной прогулке – фотограф поймал момент, когда спутник обнимал звезду.

Похоже, артистка совсем не стесняется выкладывать такие кадры в инстаграм-историях и не боится ревности мужа Евгения Гора.

"Вечерняя прогулка для хорошего сна",

– пояснила сама звезда в соцсети.

Кто на самом деле обнимал Бабкину, до конца не известно. По некоторым данным, спутника знаменитости зовут Антон, он является коллегой певицы.

Также журналистам удалось выяснить, что Надежда Бабкина потратила немало денег на свой отдых. Номер в отель, где остановилась знаменитости стоит более 65 тыс. рублей в сутки.

Евгений Гор к артистке вряд ли присоединится – сейчас он полностью занят своим новым проектом.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Надежда Бабкина резко преобразилась после болезни.