Исполнитель многое сделал для развития эстрады, считает коллега артиста

Юрий Лоза имеет право на скандальные высказывания благодаря своим заслугам в музыке, хоть его слова зачастую нельзя назвать адекватными. Таким мнением о коллеге поделился Алексей Глызин.

Последние несколько дней в Витебске проходит фестиваль "Славянский базар", куда съехались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Посетил мероприятие и исполнитель хита "Зимний сад", который во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

Репортеры спросили, не хочет ли артист последовать примеру Лозы, подогревая интерес к своей персоне эпатажными комментариями. Заслуженный артист ответил отрицательно, но тем не менее вступился за коллегу.

"То, что он порой высказывает мнения, которые граничат с маразмом... Наверное, он имеет на это право",

– прокомментировал поведение Лозы Глызин, который отметил, что все же не всегда с ним согласен. Кроме того, он подчеркнул, что только за один хит "Плот" Лозе можно ставить памятник, передает "Комсомольская правда".

Напомним, что Юрий Лоза неоднократно высказывался на различные острые темы, в том числе о здоровье Анастасии Заворотнюк и участии Little Big на "Евровидении". Недавно музыкант и вовсе оскорбил Филиппа Киркорова.