"Можно было без фонограммы": Киркорова обругали за выступление в Белоруссии

"Можно было без фонограммы": Киркорова обругали за выступление в Белоруссии
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Короля поп-сцены призвали петь вживую

Артист после долгого перерыва на днях вышел на сцену. В итоге не все фанаты остались довольны пением Филиппа Киркорова "под фанеру". Кто-то даже после этого возненавидел знаменитые треки короля отечественной эстрады.

Филипп Бедросович опубликовал в своем "Инстаграм" видео с концерта в Витебске. Артист отметил, что этим выступлением он хочет поселить "исцеляющий вирус" в каждого человека. Под этой фразой певец имел в виду любовь.

"Инъекцию в полном размере получит каждый, кто посмотрит видео до конца. Я все сказал", – подписал свой пост Киркоров.

Такое откровение не всех подписчиков привело в восторг. "Можно было попробовать и без фонограммы блеснуть голосом. Народ был бы очень рад", написал один из пользователей. Но Филиппа Бедросовича не оставили и без комплиментов. Многих фанатов его творчества удовлетворило качество исполнения песен. Они написали, что обожают Киркорова, он "зажег на сцене" и вообще "лучший артист".

Напомним, король отечественной эстрады выступил на сцене "Славянского базара" в Витебске. Фестиваль стартовал 16 июля. В этом году Филипп Киркоров стал особенным гостем. Певцу вручили награду "Через искусство – к миру и взаимопониманию". 

Юлия ЕВГРАФОВА

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